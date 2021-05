Cassano già si sbilancia: "Con Mourinho la Roma è da scudetto"

Antonio Cassano, ex attaccante di Inter e Roma, commenta così alla Bobo TV l’approdo in giallorosso di José Mourinho: “L’unico che poteva fare un miracolo calcistico come ha fatto Capello era Mourinho. Ma io voglio vedere il Mourinho vero, non quello spento visto al Tottenham e nell’ultimo anno al Manchester United. Se Mourinho è quello acceso allora può farcela, deve essere quello visto a Milano con l’Inter. Se è quello spento rischia di farsi mangiare dalla piazza romana. Se gli danno quei soldi gli faranno anche una squadra all’altezza con 3-4 acquisti, se riesce a farsi amare dai giocatori come ha fatto nei primi dieci anni della carriera la Roma può giocarsi lo Scudetto. A Roma serve un gestore magnifico come lo è stato Capello. Fonseca è stato un signore e devono vergognarsi per come lo hanno trattato”.