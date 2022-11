Cassano: “Il Napoli non meritava di vincere contro l’Atalanta”

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato attraverso il suo canale 'Instagram’ il match vinto dal Napoli contro l’Atalanta

L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato attraverso il suo canale 'Instagram’ il match vinto dal Napoli contro l’Atalanta: “Il Napoli ha vinto una partita delicata, ma per quanto mi riguarda non la meritava. Meret ha fatto due grandissime parate, l’Atalanta poi ha preso anche una traversa. L’Atalanta è una super-squadra, poi giocare a Bergamo e vincere la partita significa che la via che sta prendendo il Napoli è quella giusta. Il Napoli ha vinto una partita tosta, soffrendo, ed è la squadra che mi convince di più non solo in Italia ma in Europa. Mancava il giocatore più importante, Kvaratskhelia, ma il suo sostituto Elmas ha segnato e ciò significa che tutti sono importanti e questo è merito di Spalletti”.