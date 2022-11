Cassano: “Kvara fenomeno, è già il migliore in Serie A! Grealish gli allaccia le scarpe…”

Nel corso della puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato del momento del Napoli e speso parole d’elogio per Kvaratskhelia

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato del momento del Napoli e speso parole d’elogio per Kvaratskhelia: “Si parla di Osimhen per i tanti gol, ma questo Napoli non può fare a meno di Lobotka, uno dei play migliori d’Europa senza dubbio, che ha idee, coraggio, passo, dribbling, un fenomeno, e poi Kvaratskhelia. In questi 3 mesi è di gran lunga il più forte della Serie A. Complimenti a Giuntoli, questo è un fenomeno. Ho visto il City e Greralish che è titolare non gli allaccia manco la scarpa sinistra, Kvara è fenomenale! Aiuta, va dentro, fa l’assist da destra, ormai gioca come vuole ed ha una continuità durante la partita che uno che viene da lì non te l’aspetti ed ha ancora margini impressionanti. Spero per i napoletani che resti a lungo, ma credo busseranno subito per prenderlo. Io non so dove possa arrivare, ha 21 anni! Dopo questi due poi metto Kim che ha fatto dimenticare Koulibaly in 3 mesi”.