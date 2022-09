Cassano pazzo di Spalletti: “Geniale e fenomenale, ha dato una rumba clamorosa al Liverpool”

Antonio Cassano, ex calciatore ed attuale opinionista, ha commentato sui suoi canali social lo straordinario successo del Napoli contro il Liverpool

Antonio Cassano, ex calciatore ed attuale opinionista, ha commentato sui suoi canali social lo straordinario successo del Napoli contro il Liverpool: “Strepitosa partita del Napoli! Io continuo a dire che il suo allenatore è geniale, forte e fenomenale con una squadra normale come il Napoli in questo momento e ha dato una rumba clamorosa al Liverpool. È vero che il Liverpool ha delle problematiche ma Spalletti ha impostato benissimo la partita andando a prendere in alto gli avversari, giocando tra le linee ed in profondità. Spalletti ha impacchettato molto bene i giocatori del Liverpool e infatti Klopp gli ha dato i meriti. Però non è che Spalletti lo scopriamo oggi, il calcio europeo in Italia oltre al Napoli lo fa solo l’Atalanta”.