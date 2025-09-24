Cassano punge Allegri e stronca il Milan: “Vince per caso! Faticherà ad entrare nelle prime 4”

di Francesco Carbone

Antonio Cassano, ex calciatore, nel corso di 'Viva el Futbol' ha parlato del Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato: “Per quanto riguarda la partita in sè, a Udine ha fatto una grande partita per 95'. Con il Bologna ha strameritato ma il Bologna è stato inguardabile come lo è stata l'Udinese.

Sarà stato merito del Milan ma ora io dico: adesso ci sono Napoli e Juve e Allegri mi deve dimostrare che non è casualità quello che abbiamo visto, perché per me lo è. Se Luka Modric domani ha un raffreddore, Allegri torna a fare quello che faceva prima: tutti dietro la linea della palla, butta la palla a Leao e facciamo qualcosa. Secondo me il Milan farà fatica ad arrivare nelle prime quattro”.