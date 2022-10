Cassano: "Tutto il mondo gode per il Napoli! Si parla di Leao, ma Kvara è già tra i top"

Nel corso delle dirette sulla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha elogiato il Napoli di Spalletti

Nel corso delle dirette sulla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha elogiato il Napoli di Spalletti: "Spalletti nella sua bravura ha preparato due partite in una, Torino e Ajax giocavano allo stesso modo uomo su uomo con la differenza che il Torino è meno forte ed è abituato a battagliare, l'Ajax è abituato a palleggiare e far correre gli altri e il Napoli li ha disintegrati in tutto, poteva fare 12 gol. Il vero genio è quello in panchina. Lobotka poi lo conoscevamo, era già forte, ma lo sta dimostrando ancora di più. Ma il georgiano? Spiegatemelo voi, io faccio fatica, è forte nel breve, nel lungo, è forte nelle gambe sterza ovunque, calcia con entrambi i piedi, è completo. Si dice Leao può giocare qui o lì, oggi dopo 2 mesi io sono convinto che lui può giocare al City, al Bayern o al Barça, è una roba impressionante. Pochi al mondo dopo 2 mesi ne vedo più forti di lui, quello che ha fatto già vedere è impressionante. Giuntoli non appare mai, ma è un fenomeno, fa un lavoro stratosferico e ADL che spesso ho attaccato ha fatto una bellissima intervista, quando è giusto è giusto. Godremo a lungo per questo Napoli e nessuno l'aveva immaginato! Il mondo parla del Napoli!".