Castellacci: "Questi protocolli non sarebbero adatti alla ripresa, applicabili solo in Serie A"

Enrico Castellacci, presidente dei medici del calcio, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Questi protocolli non sarebbero adatti alla ripresa del campionato, almeno per quanto riguarda la serie C. E’ una posizione che abbiamo diffuso. Le novità del protocollo riguardano, al momento, soltanto gli allenamenti di gruppo: il positivo al Covid 19 va in quarantena, gli altri restano nel centro positivo e possono allenarsi. Quindi comunque bisogna avere un centro sportivo all’avanguardia. Cosa accadrà il 28 maggio? Per ora c’è la decisione sugli allenamenti collettivi, questi protocolli forse può essere accettato dalla serie A che ha la possibilità logistica, in C non è possibile”.