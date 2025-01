Castellini: "Ho avuto sia Meret che Scuffet, ricordo un Alex timidissimo"

Luciano Castellini, ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Juventus? Io la vivevo diversamente dagli altri perchè ho giocato nel Toro. Sono ormai un vecchio, un ex giocatore, che non vede più la fantasia che c’era una volta. La Juve fa fatica a vincere, ma non perde mai. Probabilmente sarà un pareggio anche contro il Napoli. In questo calcio nuovo bisogna partire sempre da dietro per cercare qualche buco a centrocampo, però se l’altra squadra ti aspetta a metà campo allora le partite finiscono sempre 0 a 0.

Scuffet e Meret? Meret lo conosco bene dai tempi della nazionale, ma Scuffet lo conobbi poco. Meret era un ragazzino timidissimo e forse non s’è ancora espresso al massimo. Mi ricordo Meret da giovane, oggi sicuramente sarà cambiato”.