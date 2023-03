Castellini: “Meret è migliorato quando era tranquillo del posto. Concorrenza fa solo danni”

Luciano Castellini, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato a “Legends - Ci vediamo a Napoli”, trasmissione in onda su Canale 8

Luciano Castellini, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato a “Legends - Ci vediamo a Napoli”, trasmissione in onda su Canale 8: “Non è facile fare il portiere a Napoli. Meret è stato bravo. Per me ci deve essere il titolare e la riserva in porta, la concorrenza fa solo danni a Napoli. Infatti Meret è migliorato quando era tranquillo del posto e ora sta mostrando tutte le sue qualità”.