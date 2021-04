Causio: "Gattuso? Ottimo lavoro. Se fosse stato appoggiato dalla società..."

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Quest'anno la stagione è anomala. La volata Champions non c'è mai stata negli anni passati e invece quest'anno c'è. Non sappiamo mai come andranno le giornate a causa dei tamponi, dei positivi. Il campionato è bello, esaltante ma complicato. Conte? Lo conosco da quando era nella primavera del Lecce. Non ha mai mollato, figuriamoci se lo fa adesso. Gattuso ha fatto un gran lavoro a Napoli. Gli è mancato un appoggio societario, se il Napoli avesse avuto questo, oggi avrebbe qualche punto in più".