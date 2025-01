Causio: “Mi ha meravigliato vedere Conte col megafono. Significa una cosa…”

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Alla Juventus è mancata la continuità, ma tra Atalanta e Milan ha dato risposte importanti. C’è da crescere tanto, è stato cambiato tanto e bisogna avere pazienza. A Torino non puoi sbagliare, non è Bologna. Quando indossi la maglia bianconera c’è solo una parola d’ordine, la vittoria.

Quando Boniperti con Allodi fecero una rivoluzione ci fu un anno transitorio, arrivammo terzi, ma dall’anno dopo arrivarono calciatori importanti e vennero le vittorie. Bisogna avere pazienza, a gennaio arriveranno sicuramente calciatori forti alla Juve.

Lotta scudetto? Le squadre impegnate in coppa perderanno qualche punto, ma la Juventus ha una rosa profonda e forte. Mi sono meravigliato a vedere Conte col megafono, mi ha sorpreso perchè lo conosco bene. Se fa una cosa del genere è perchè è andato oltre e penso che lui ci creda molto”.