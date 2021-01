Cavani squalificato, l'amico napoletano: "Edi, futtetenne! Non è razzista, gli inglesi hanno sbagliato"

Alessandro Iovino, scrittore ed amico di Edinson Cavani, ha dichiarato: “Finiremo per essere tutti vittime del politicamente corretto, prima o poi. Si è montato un inutile caso nelle ultime settimane su Cavani solo perché ormai oggi la forma vale più della sostanza.

Non è bastato nemmeno il parere autorevole dell’Accademia di lingua spagnola dell’Uruguay che ha duramente criticato, in un documento ufficiale, la decisione della Football Association che ha squalificato Edy per aver risposto con un "Gracias negrito!" ad un messaggio di congratulazioni di un suo amico su una story di Instagram. L’Accademia ha specificato che in Uruguay questa è palesemente una tipica espressione amichevole, molto in uso nel linguaggio comune.

Avendo conosciuto bene la vita di Cavani - nel 2011 Sondra Sottile mi chiamo’ per collaborare al progetto della biografia dell’allora campione del Napoli - posso testimoniare che la vita e la carriera di Edy hanno dimostrato ben altro.

Per questo voglio che giunga ad Edinson Cavani un messaggio di affetto da parte di tutti i tifosi napoletani che hanno conosciuto non solo il campione ma anche l’uomo Cavani.

Quindi l’accusa di razzismo, non è proprio accettabile. Perciò, consapevoli che le lingue rappresentano culture e tradizioni locali, patrimoni inestimabili dell’umanità, ci associamo alla difesa che il Manchester United ed un famoso linguista uruguaiano, hanno diffuso in questi giorni su questa vicenda che ha visto coinvolto l’ex attaccante del Napoli. Non ci sarebbe nulla di male ad ammettere uno sbaglio o uno scivolone, ma semplicemente questo non è il caso.

Ha fatto bene Cavani ad accettare la decisione ma a non condividerla, perché questo e’ il pensiero di tutti quelli che l’hanno conosciuto. Questa non è una vicenda nemmeno lontanamente razzista, e la decisione della Premier inglese e’ semplicemente ridicola. A volte basterebbe solo un po’ di buon senso, quello che è mancato alla FA in questo caso. Ad Edy dico ciò che mi disse Bud Spencer quando l’intervistai, sfogliando il meglio della filosofia napoletana in una frase: “Futtetenne..”