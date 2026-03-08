Cazzullo: “Povero Messi! Come uno scolaretto davanti a Trump, mentre dichiarava guerra"

vedi letture

Il giornalista Aldo Cazzullo descrive una scena sorprendente e quasi surreale: durante un intervento pubblico di Donald Trump, mentre annunciava possibili azioni contro l’Iran, il fuoriclasse argentino Lionel Messi sarebbe rimasto in piedi accanto a lui “come uno scolaretto”. L’immagine, secondo il giornalista, rende bene il contrasto tra la figura di uno dei più grandi calciatori della storia e il contesto politico estremamente delicato.

Nel racconto di Cazzullo, Trump avrebbe alternato riferimenti a questioni internazionali molto serie con digressioni personali e sportive, citando anche miti del calcio come Pelé e Cristiano Ronaldo. Questo miscuglio di guerra, politica e discussioni calcistiche avrebbe creato una situazione quasi paradossale, in cui temi di grande gravità venivano affiancati a dettagli apparentemente fuori contesto, accentuando l’effetto surreale della scena.