Adani: "Inter, derby da schifo. Spesso non vince la più forte", e cita il Napoli di Spalletti
Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 nel corso de La nuova DS per commentare la brutta prestazione dell'Inter - promessa campione d'Italia - nel derby contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quello che io ho visto negli ultimi 5-6 campionati, ha spesso vinto chi ha meritato e non per forza le squadre più forti. II Milan di Pioli, il Napoli di Spalletti... L'Inter è la più forte e in Italia ha mostrato anche l'espressione calcistica migliore. Il derby ha fatto schifo".
Tante polemiche sul tocco di mano di Ricci.
"Questo è più netto di quello del Genoa (contro la Roma, i giallorossi hanno reclamato un penalty, ndr). Il tiro li è forte da 2 metri, qua sono sempre alla stessa distanza, ma l'ha descritta bene Bergonzi (che ha spiegato come fosse da concedere la massima punizione, ndr). Qua il rigore non è in discussione".
Chi sbaglia? Ogni weekend ci sono polemiche.
"VAR e arbitro devono lavorare insieme. Non c'è collaborazione: o c'è invadenza o disinteresse, o c'è loquacità o c'è silenzio. Molte volte ci picchiano contro e fanno la cosa giusta, ci sono episodi che cambiano la vita del campionato".
