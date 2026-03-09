Futuro Conte, Compagnoni: "Spero resti, ma a una condizione"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra.

“Il Napoli ha un bel vantaggio sulle inseguitrici, forse l’avrebbe favorita una vittoria dell’Inter contro il Milan. Il risultato della Roma è per gli azzurri una ottima notizia. L’Inter ieri ha protestato per fallo di mano di Ricci, è un episodio su cui non ci sarà mai unanimità ma è anche vero che in questo campionato hanno dato rigori per molto meno. Credo che nelle ultime settimane c’è stata una inversione di tendenza nell’assegnazione dei calci di rigore. Nel caso di Ricci c’è un primo movimento della sua mano che va verso il pallone per poi cambiare direzione come a voler evitare il tocco. Difficile giudicare in questo caso”.

“E’ inevitabile e doveroso che Conte e De Laurentiis, con anche Manna, a fine anno si mettano a tavolino ad analizzare la stagione. In Champions sono stati commessi errori, le cose non sono andate bene. Ma in campionato non mi sento di rimproverare nulla a Conte, perché gli infortuni hanno condizionato pesantemente la stagione. Io spero che decidano di continuare insieme, ma se così deve essere, devono essere convinti entrambi del percorso da compiere”.