CdM, Cuozzo: "A Ferrara la prova del nove. Mertens? Sono sicuro che rinnoverà"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il giornalista de il Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo. Queste le sue parole: "Salisburgo-Napoli? E' una partita che non aveva bisogno di essere preparata perchè nel palcoscenico della Champions League tutti i calciatori vogliono mettersi in mostra, ma non possiamo dimenticare come la squadra sia arrivata a quell’appuntamento. La prova del nove sarà a Ferrara in una di quelle classiche partite in cui il Napoli ha solo da perdere.

Rinnovi Mertens e Callejon? Se è vero che De Laurentiis ha proposto a Callejon e Mertens un rinnovo di 3 anni alle stesse cifre, i calciatori dovrebbero accettare. Mertens è davvero legato alla città di Napoli e per questo sono ottimista, il rinnovo si farà".