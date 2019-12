CdM, Scozzafava: "Urge il regista e Giuntoli già ci sta lavorando"

Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha bisogno di un regista e credo che i contatti si siano fatti ancora più serrati con Torreira, che è un giocatore di buon livello e può dare una grande mano. La priorità per il Napoli è questa e credo che Giuntoli stia lavorando per portare a casa un giocatore che possa dare la svolta. Il Napoli è stato per tanti anni in stato di grazia, si è trovato catapultato in zone della classifica che non gli appartengono. Urge avere un nuovo regista".