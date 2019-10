CdN, Altamura: "Mai parlato di lite ADL-Ancelotti, motivo della discussione anche il figlio Davide"

“Non ho mai usato la parola lite parlando dei contatti telefonici tra Carlo Ancelotti ed Aurelio De Laurentiis”. Così parla Marcello Altamura, firma di Cronache Di Napoli, che nei giorni scorsi aveva parlato di un accesso confronto tra il tecnico ed il patron. Così parla Altamura ai microfoni di Radio Marte: “Ci può essere stato un dissidio, o magari uno scontro su un tema, ma poche ore dopo ci si può chiarire. Chi conosce De Laurentiis sa bene che è un istintivo, che può avere uno sfogo ma poco dopo può magari chiamare Ancelotti per andare a cena insieme.

Uno dei temi discussi è stata la formazione con il Genk ed in particolare la scelta di mandare Insigne in tribuna. Partendo da quel tema, c’è stato un passaggio su Davide Ancelotti che al quanto mi risulta è molto stimato da tutti i calciatori e non è solo il figlio dell’allenatore. In quel momento di delusione dopo il Genk De Laurentiis ha probabilmente chiesto un’impronta più calcata di Carlo Ancelotti su questa squadra, il presidente in quel confronto con il tecnico sottolineava la necessità di una svolta.

Che voto al rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis? Credo sia tra il 5 ed il 6, chi parla di rose e fiori in questo momento racconta una cosa non vera”.