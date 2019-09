CdS, Giordano elogia Elmas: "Giocatore potenzialmente strepitoso. Tante squadre invidiano il progetto Napoli"

A Radio Marte è intervenuto il giornalista de Il Corriere Dello Sport, Antonio Giordano che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Nel calcio non si può parlare di miracolo. Se il Napoli arrivasse a giocarsi la semifinale della Champions o lo Scudetto sarebbe un'impresa che non avrebbe del miracoloso ma dimostrerebbe le fondamenta di un grande progetto. Stamattina provavo a far capire che certe cose non nascono per caso, non hai battuto il Liverpool in maniera incidentale. In campo con il Borussia Dortmund c'erano Insigne, Mertens e Callejon che sono tre pilastri di un progetto che è andato sempre ricreandosi negli anni, poi arrivarono Koulibaly e Ghoulam e ora siamo agli Elmas, Fabian e Meret, c'è una continuità progettuale. Tante squadre europee e italiane invidiano il progetto Napoli.



Atalanta? L'Atalanta che ha preso quattro gol dalla Dinamo Zagabria dimostra la differenza tra campionato italiano e la Champions.



Serenità del Napoli? Il Napoli ha Elmas in più che un giocatore potenzialmente strepitoso, ha un Fabian in più che è consapevole di quello che deve fare e ha un portiere pazzesco che però deve migliorare con i piedi".