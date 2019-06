CdS, Giordano: "James sarebbe il più grande colpo Napoli dopo Maradona"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: "Dovesse arrivare davvero James, rappresenterebbe il colpo mediatico e commerciale maggiore del Napoli, dopo Maradona. James sarebbe il calciatore di maggiore impatto e definirlo un piccolo Diego non è improprio. La 10 però è tutta un'altra cosa".

AFFARE JAMES - "Questa è la settimana decisiva per James Rodriguez. Alle spalle della Juve c'è il Napol e alle spalle del Napoli c'è l'Inter per cui queste due squadre possono far fastidio in questo campionato".