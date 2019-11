CdS, il vicedirettore Barbano: "Napoli colpita da stereotipi alimentati dalla città stessa"

Alessandro Barbano, vice-direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono purtroppo quegli stereotipi che colpiscono Napoli, che purtroppo vengono alimentati dalla parte non sana della città. Purtroppo queste narrazioni sono state prodotte anche dalla città stessa, penso alle serie televisive sulla camorra e i processi degli ultimi tempi. La condizione benestante di chi vive a Napoli è di privilegio perché è la città più bella del mondo, ma bisogna dire che è vero che esistono delle obiettive difficoltà nel lavorare a Napoli e anche nel fare calcio. Pensiamo allo stadio, per cui c'è una trattativa da dieci anni, ancora non sono state decise le sorti se non con un maquillage".