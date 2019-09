CdS, l'autore dell'intervista ad ADL: "Aveva tanta voglia di parlare. Ancelotti? Sa gestire queste situazioni"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista de Il Corriere dello Sport: "De Laurentiis ieri aveva tanta voglia di parlare. Ha denunciato uno scarso seguito da parte della città di Napoli.



Invidia per il nord? Le aspettative della piazza napoletana sono quelle di tornare a vincere. Non si può dire nulla alla campagna acquisti del Napoli che ha preso Manolas, Lozano, un giovane come Elmas e un discreto attaccante come Llorente. Se avesse preso Icardi sarebbe stato un mercato eccezionale. Secondo me la squadra azzurra è più forte dell'anno scorso



Offerte per insigne? De Laurentiis non ha voluto rispondere. Secondo me un'offerta concreta per Insigne non è arrivata.



De Laurentiis ha punzecchiato Ancelotti? Credo siano state frasi molto soft. Il calcio è pieno di presidenti che danno giudizi tecnici. Credo che Ancelotti è abituato a gestire tali situazioni".