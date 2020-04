CdS, Ramazzotti: "Ripresa del campionato? Mi aspetto colpi di scena..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport: “Quello che sta succedendo in questi minuti lo vedremo nelle prossime ore. Credo che il Ministro Spadafora abbia espresso abbondantemente il suo pensiero: ci sarà una graduale ripresa degli allenamenti nello sport in generale, ma non sarà una ripresa immediata. L'impressione – e sottolineo l'impressione – è che ci sarà ancora da attendere. Vedremo se il via libera per iniziare gli allenamenti sarà veramente il 4 Maggio.

Ripresa del campionato? Mi aspetto colpi di scena, senza dubbio. La logica vorrebbe che se riprendono gli allenamenti hai una possibile certezza di ricominciare il campionato. Sembra di vedere che sul protocollo ci sono parecchie perplessità. Non mi permetto di mettere in dubbio la parte scientifica, ma la probabilità nell'applicarlo. Si tornerà in campo 4 settimane dopo l'inizio, direi metà giugno, massimo 3 settimane dopo, ma i tempi sono quelli. Se allunghi ulteriormente il lockdown del calcio, ci aspetta un calendario infernale. Magari le date verranno ulteriormente prorogate e la UEFA accetterà che i campionati possono finire entro il 2 Agosto, ma per adesso questa è la data limite".