Cds, Salvione: "Anguissa? Il suo futuro è già un tema. Lo seguono in tanti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport: “Il paradosso di questo 2025 è che il Napoli gioca solo 45’ a partita eppure può ancora diventare campione di Italia. L’Inter ha un calendario difficile, ma gli azzurri hanno bisogno di trovare un’altra continuità nel corso della partita. Milan e Bologna sono due avversari difficili, ora i prossimi sono più morbidi. Il Bologna ha dato lezioni di calcio a signore squadre, quindi il pari del Dall’Ara non è da buttare anzi. Di certo Conte non potrà più sbagliare di qui in avanti se insegue l’obiettivo Scudetto.

Il Napoli non è favorito come leggo in giro, ma deve guadagnarsi la chance del tricolore con un filotto di gare impeccabili. Beffa Ndoye? Il Bologna meritava il pareggio, per quanto il gol sia stato anche vittima di alcuni fattori sfortunati. Il Napoli doveva blindare il risultato nel primo tempo quando ne ha avuto l’occasione. Più del mercato che verrà, ora il Napoli deve ragionare sul perché la luce si spenga nel secondo tempo. Serve più continuità. L’obiettivo deve essere fare 7 su 7 in queste ultime partite. Il Napoli ha fatto un solo punto tra Como e Venezia, quindi guai a ritenere facile il calendario degli azzurri.

Futuro Anguissa? È già un tema. Cosa farà è tutto da decifrare, tanti club all’estero lo seguono e sanno che possono approfittarne a fine stagione. Ora sono tutti concentrati sul rush finale, quindi non credo che sia un problema per il Napoli, per il calciatore o per chi altro. Lo stesso vale anche per il futuro di Conte: non sogna altro se non un grande finale di stagione con questa squadra”.