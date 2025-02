CdS, Salvione: "Il Napoli non può andare sotto ritmo, ha bisogno sempre dei 100 all'ora"

Nella serata di ieri il Napoli ha frenato la sua corsa verso il titolo con un 1-1 contro una buona Udinese. Su questo e sulla sfida a distanza con l'Inter, attesa questa sera dalla rivincita contro la Fiorentina in quel di San Siro, Paquale Salvione si è espresso nel suo fondo sul Corriere dello Sport:

"Niente prova di fuga, niente pressione all’Inter. Il Napoli non approfitta del regalo della Fiorentina e fallisce il tentativo di allungo in vetta. Stasera Inzaghi ha la possibilità di accorciare e di riportarsi a un solo punto di distanza. Non il miglior biglietto da visita per Conte in vista dello scontro diretto, in programma esattamente fra venti giorni. Ma soprattutto tanti spunti di riflessione in vista del rush finale di campionato. Prima di tutto, gli azzurri non possono permettersi di giocare sotto ritmo, hanno bisogno sempre di andare a cento all’ora.

Hanno pesato le assenze, soprattutto quelle di Olivera e Spinazzola. Mazzocchi è stato il punto debole della difesa, a centrocampo hanno sofferto anche Anguissa e Lobotka, così come si sono visti poco Lukaku e Neres in attacco. Conte ha provato a ridare verve alla squadra con i cambi, ma nessuno dalla panchina ha aggiunto qualcosa. Simeone, Raspadori, Ngonge, Gilmour e il nuovo arrivato Okafor non sono mai riusciti ad accendere una scintilla. Una serata negativa che però non pregiudica il percorso azzurro. Il Napoli resta primo e ora dovrà ritrovarsi in vista di un altro esame durissimo, quello di sabato prossimo all’Olimpico con la Lazio".