Cds, Zazzaroni: "In Italia tutti volevano Llorente. Rog? Non è superiore ai centrocampisti azzurri"

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è intervenuto a Marte Sport Live rilasciando le seguenti dichiarazioni: "In questo momento mi piace tanto la coppia d'attacco Lozano - Mertens. Poi c'è la soluzione dei due attaccanti fisici, Llorente - Milik che è molto divertente e favorisce il polacco.



Llorente? Llorente quando era al Tottenham aveva gente avanti come Kane e Son e quindi trovava poco spazio. In Italia lo volevano tutti, il Napoli, la Roma , la Lazio, la Juventus e il Milan. Lo spagnolo può giocare anche dall'inizio come ha fatto vedere con il Lecce., Contro certi avversari si fa sentire essendo molto forte fisicamente e anche nel gioco aereo fa il suo sia in fase offensiva che difensiva.



4-3-1-2 della Juventus? A me piace. E' la soluzione che più piace a Sarri. Lui vuole quei giocatori di palleggio anche se ha sofferto nel finale contro il Brescia.



Rog? Sinceramente non saprei dove Ancelotti avrebbe potuto schierarlo. Credo avrebbe fatto lo stesso panchina. Si è puntato su Fabian, Zielinski ed Elmas. Il croato non è superiore ai centrocampisti azzurri.



Arbitro di Brescia Juventus? Non mi sembra un arbitro di grande livello anche se non ho visto cose gravissime ".