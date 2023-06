"Ce l'hai fatta!", il messaggio dei tifosi che ha commosso Simeone: "La mia storia è diventata la loro"

Nel corso della sua lunga intervista al quotidiano spagnolo As, Giovanni Simeone ha raccontato anche il suo primo gol in Champions League

Nel corso della sua lunga intervista al quotidiano spagnolo As, Giovanni Simeone ha raccontato anche il suo primo gol in Champions League, in Napoli-Liverpool, e le reazioni dei tifosi il giorno seguente: "La storia del tatuaggio della Champions e del gol col Liverpool è leggenda. "La notte prima mia moglie mi dà a parlare ma io non voglio risponderle, sono nervoso. Così mi metto a meditare, chiamo papà, vado a dormire e non so perché mi sveglio il giorno dopo felice come un bambino: quel giorno avrei realizzato il mio sogno. Ho un video del pomeriggio precedente alla partita, tutti i miei compagni di squadra dormivano e io non riuscivo. Andavo da un letto a un altro come un bambino, cantando la canzone di Maradona. Arriviamo allo stadio e il momento dell'inno Champions, con quell'urlo così famoso, non lo dimenticherò mai in tutta la vita.

Si fa male Osimhen, il mister mi chiama e vado in campo molto rilassato, straconvinto che avrei segnato. Non so perché, ma lo sapevo, l'avevo visto mille volte nella mia testa. E accadde. La cosa più bella è stata vedere il giorno dopo i tifosi fermarmi per strada in lacrime, dicendomi "ce l'hai fatta, ce l'hai fatta". Non avrei mai immaginato che i napoletani conoscessero così bene la mia storia e la sentissero loro".