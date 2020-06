Ceccarini: "Per Koulibaly in Premier League potrebbero avvicinarsi ad offerta da 80mln"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW, si è soffermato su Allan e Koulibaly nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Allan si cerca una soluzione diversa dal PSG e bisogna vedere quanti soldi si potranno incassare. Di certo il Napoli non lo venderà allo stesso prezzo a cui l'avrebbe venduto lo scorso anno. E lo stesso discorso vale per Koulibaly. Per quest'ultimo però qualche club di Premier potrebbe avvicinarsi agli 80 milioni e potrebbero bastare, anche se De Laurentiis parte da una base di 100 milioni".