Ceccarini torna sul sogno James: "Il Napoli non gli ha corso tanto dietro perché ha preso Lozano"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, s'è soffermato sul sogno James Rodriguez ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James doveva essere un ottimo affare in prestito con diritto di riscatto, è questo che pensava il Napoli. Invece dal Real Madrid non è arrivata alcuna apertura in questo senso. Il Napoli non ha corso tanto dietro al colombiano perché ha preso Lozano, quindi prendere James sarebbe stato un di più. Al momento il mercato del Napoli è chiuso, l'idea è questa, non credo possa succedere qualcosa di clamoroso".