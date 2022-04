Ceccherini esagera: "Simeone miglior attaccante in Italia, dopo di lui Immobile, Vlahovic e Osimhen"

Federico Ceccherini, ex difensore della Fiorentina passato al Verona, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport

Federico Ceccherini, ex difensore della Fiorentina passato al Verona, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport dopo il gol arrivato a 1436 giorni dall’ultimo: “Diciamo che era ora. Son contento, anche perché ho potuto fare una dedica speciale a mio figlio Giorgio Leone, nato da poco. A Verona mi trovo benissimo. Mi manca un po’ il mare di Livorno, però sto alla grande, è una bellissima città e la mia famiglia si è trovata bene da subito anche grazie al gruppo molto unito”.

Qual è la sua top 5 degli attaccanti di A?

“Simeone per me è il primo, in allenamento mi fa correre come un pazzo, non vorrei mai averlo contro. Sembra che ti marchi lui. Poi Immobile, Vlahovic, Zapata e Osimhen”.