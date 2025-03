Centro Sportivo, Sindaco Pozzuoli: "Ho accompagnato ADL in un'area interessante, vi racconto"

vedi letture

“Ho fatto una chiacchierata con De Laurentiis, è stata informale, da imprenditore lui si guarda intorno". A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli: "Aveva un’idea da realizzare e per farlo ha bisogno di numerosi ettari e non so se ci sono nella nostra zona. Presi da questa crisi bradisismica però, oggi abbiamo una priorità. Io personalmente l’ho accompagnato a visitare un’area che si presta a fare ciò che ha in mente e si trova a Monterusciello. Si tratta di proprietà del Comune, ma non so se gli spazi bastano. Pozzuoli è una città ballerina e aperta”.

De Laurentiis, come è emerso recentemente, avrebbe concluso per il tema centro sportivo in località La Piana, a pochi km di distanza dall'attuale Training Center, sempre a Castel Volturno. "Dodici campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio. E ancora: il nuovo centro sportivo contemplerà ovviamente gli uffici così e tutte le strutture di contorno che fanno parte della quotidianità di una squadra: palestre, magazzini, area medica all’avanguardia, foresteria e ogni di tipo di elemento utile alla vita di una società sportiva tra le top d’Europa", si leggeva sul Corriere dello Sport.