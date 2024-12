Ceravolo: "Conte ha fatto già un miracolo. Senza risultati non guarderebbe in faccia neanche Lukaku"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Roma. Di seguito un estratto dell’intervista: “Il Napoli sta facendo molto bene, considerando che l’anno scorso ha chiuso al decimo posto. Conte è riuscito a portare la squadra al secondo posto grazie alla solidità difensiva ed alla condizione atletica, ed è già un miracolo. Hai compattato un gruppo distrutto nella passata stagione. Serve tempo per amalgamare i nuovi innesti, ma i numeri sono dalla sua parte. Credo che il Napoli resterà competitivo fino alla fine."

Lukaku, scelto da Conte, non sembra ancora al massimo della forma. Crede che, se non migliorerà, il tecnico potrebbe fare altre scelte in attacco? "Lukaku è un giocatore importante, ma ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione. Conte ha piena fiducia in lui Tuttavia, se i risultati non arriveranno, Conte non guarda in faccia a nessuno e sicuramente farà delle valutazioni. La struttura fisica di Lukaku richiede pazienza, ma sono convinto che tornerà decisivo."