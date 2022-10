Cesarano: "Higuain è stato fantastico come numero nove moderno"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: "Mario Rui sta vivendo un grande momento, ma Spalletti stima molto Olivera. Contro l'Ajax non credo ci saranno cambi sulla catena di sinistra, che è una delle forze di questo Napoli e spaventa gli olandesi. Mario Rui-Zielinski-Kvaratskhelia mi sembra abbia fatto tornare i tempi della catena Ghoulam-Hamsik-Insigne. Credo che Spalletti piuttosto potrebbe risparmiare uno come Rrhamani, che non sta al 100% della condizione. Questo Napoli sta crescendo e sta acquisendo la mentalità della grande squadra. Le vittorie con Liverpool e Rangers hanno dato una consapevolezza importante. Schreuder non vuole mettere pressioni agli azzurri, ma li teme genuinamente. Il Napoli è tra le poche squadre in Europa capace di superare con scioltezza e velocità la pressione avversaria, contro l'Ajax tornerà utile. Le parole di Meret? Mi ha fatto piacere vederlo nuovamente al centro del progetto.

Il ritiro di Higuain? Sono sempre stato contrario ad eventuali accostamenti, ma come faceva reparto Higuain, non lo faceva Careca. Poi Antonio aveva degli spunti e delle conclusioni pazzesche, ma Higuain è stato fantastico come numero nove moderno. Lo è stato anche Cavani, ma più sul fisico e sulla potenza. Higuain invece è stato veramente il calcio, qui a Napoli. Peccato che la storia sia finita in quel modo".