Cesarano su Belotti: "Non mi risulta Gattuso straveda per lui, il Napoli non ci pensa"

Intervenuto a Canale 21, alla trasmissione Super Sport, il giornalista Rino Cesarano ha così parlato dell'ipotesi Belotti per l'attacco del Napoli: "Non credo che la società ci stia pensando, anche perché il Torino valuta il calciatore tanto. Non mi risulta che Gattuso straveda per Belotti, non credo sia quello l'obiettivo per l'attacco".