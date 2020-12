Cesari: "Massa e Doveri vanno fermati, Nicchi sia credibile! Espulsione Insigne? Ci vuole intelligenza..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro internazionale: "Il campionato è estremamente interessante ed equilibrato. Non ci sono grandissimi arbitri in questo momento. Massa e Doveri non hanno offerto prestazioni all'altezza nella gestione complessiva. La direzione di una gara è fondamentale, spesso è stato buonista, altre volte ondivago. E' un messaggio sbagliato, andavano espulsi Brozovic e Skriniar. Mi sembra abbastanza evidente: il fallo di mano di Insigne, la prima ammonizione di Brozovic e tanti altri episodi non sono stati sanzionati. Espulsione di Insigne? Ci vuole intelligenza arbitrale: vai via dal gruppo, non stare lì. Nella mia carriera ho fatto finta di non sentire tante volte. Rigore di Chiesa? Non mi convince assolutamente quando il calciatore cade nettamente dopo. A questo punto non capisco perché abbiamo al Var. Se al Var c'è uno giovane che non interviene per un difetto di personalità, allora diventa inutile. Ora abbiamo solo Orsato top class tra gli arbitri, pensate che dovrebbe esser Massa il prossimo top. Qualcosa non funziona. Trentalange era responsabile della formazione: è chiaro che non può avere un'idea nuova. Ci speravo in Rocchi che conosce i problemi della categoria, saprebbe cosa fare. Collina migliore al mondo? L'arbitro è tale con Concetto Lo Bello, ancora adesso lo identifico come figura del migliore al mondo. Napoletani piangioni? Assolutamente no, quando un arbitro si vede notevolmente. Significa che qualcosa non funziona. Non fu giusto dare ad Orsato 8.50 in Inter-Juve del 2018: ci fu condizionamento del nome. Se sbagli, ti tutelo fermandoti. Massa e Doveri vanno fermati come Maresca e Guida. Un designatore così conquista credibilità".