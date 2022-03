Cesari: "Orsato ha detto una balla su Inter-Juve 2018! La designazione andrebbe spiegata"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro: “Orsato e Valeri per Napoli-Milan? Orsato in questo momento è l’arbitro migliore. Valeri è stato promosso da FIFA e UEFA come VAR specialista. Questo è quanto di meglio offre la categoria arbitrale italiana. Se tu sei il numero uno devi fare queste partite qui. Quando c’erano Collina, Casarin, Michelotti o Marchese andavano loro a fare certe partite. Quando Orsato è stato ospite in tv anni dopo motivò la sua decisione su Pjanic dicendo che era troppo vicino, il che era una balla. Non so che cosa volesse dire in realtà. Poteva cavarsela in tanti altri modi. Detto questo, chiaramente a quel punto il VAR non può intervenire e questo lo sappiamo benissimo tutti ma avrebbe potuto farlo, magari poteva dirlo. Poi sono spariti tutti i dialoghi, tanto è vero che poi Rizzoli è andato in America a fare il designatore.

L’errore di Serra speravo potesse dare una situazione diversa, lasciamo stare la questione delle scuse. Improvvisamente abbiamo di nuovo girato rotto e non ci sono spiegazioni. Anche la designazione di Orsato andrebbe spiegata, la gente si fa domande. Ormai tutti si occupano di arbitri, sono diventati dei personaggi, li conoscono tutti. Non è un mondo a parte, non è più un servizio solo del calcio, bisogna spiegarlo questo servizio”.