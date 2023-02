Cesari sul rosso a Kolo Muani: "Da regolamento è giusta l'espulsione"

TuttoNapoli.net

L'Eintracht è rimasto in dieci contro il Napoli per un cartellino rosso estratto da Artur Dias ai danni di Kolo Muani per un pestone ad Anguissa. Ne ha parlato nel post-partita di Mediaset l'ex arbitro Graziano Cesari: "L'arbitro è vicinissimo e ha estratto il rosso perché ha ritenuto che il tackle potesse minare fisicamente Anguissa. Finisce la sua corsa sulla caviglia. Step on foot, per il direttore di gara e per il regolamento UEFA questa entrata è da rosso".