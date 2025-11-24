Che squadra è il Qarabag? Conte presenta la “rivelazione” della Champions

Partita decisiva contro un Qarabag che non ha i nomi, ma ha i punti. Quanta energia ha visto? Giocherete anche per Maradona? Domande poste ad Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Qarabag. Così ha risposto l'allenatore azzurro: "Sicuramente, è l'anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante.

Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione della Champions, hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili come quello del Benfica, hanno pareggiato l'ultima col Chelsea in casa, sfiorando la vittoria alla fine. Sappiamo benissimo che è una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene, ritmi alti, qualità, bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista e come sempre servirà tanta energia dall'inizio perché loro ne metteranno tanta".