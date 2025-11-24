Preoccupazione infortuni? Buongiorno: “Bisogna andare sempre forte e non pensarci”

Preoccupazione infortuni? Buongiorno: “Bisogna andare sempre forte e non pensarci”
Oggi alle 16:50Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Sui tanti infortuni, c'è una preoccupazione da parte di voi giocatori? Per prevenire uscite dal campo in caso di fastidi? Domande avanzate ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Qarabag.

Di seguito la risposta dell'ex Torino: "Noi dobbiamo pensare ad andare sempre forte, cerchiamo di fare tutti, sia con lo staff tecnico che medico che sono di livello alto, cerchiamo di recuperare il più possibile con tutte le cose possibili, poi dobbiamo dare il massimo in ogni momento senza pensarci".