Lo psicologo Robbioni: "Conte è stato geniale con quelle parole, vi spiego perché"

vedi letture

Lo psicopedagogista Samuele Robbioni è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Non so se l’ha studiata, però se Conte lo ha fatto allora lo ha fatto molto bene. Una comunicazione molto forte a Bologna, e poi è stato bravo a cambiare atteggiamento staccandosi e lasciando alle responsabilità i calciatori. I giocatori hanno trasformato quella rabbia in energia positiva, un’energia incredibile messa in campo. Le persone hanno bisogno di essere ispirate, e talvolta devi andare anche di rottura.

Conte è come se avesse detto “questo è quello che vedo io, ora voi dimostratemi che non è così”. Quando arrivi a quei livelli professionistici, se lavori sulla motivazione raramente si sbaglia. Conte ha una grande risorsa a disposizione, quella di realizzare qualcosa che a Napoli non si è mai visto cioè vincere due anni consecutive. Il sogno finale dipende da ciò che fai qui e ora. Lui è bravo a far immaginare ai calciatori di poter fare davvero la storia dopo aver vinto una volta, cioè farlo ancora dove non si è mai fatto”.