Mediaset, Sabatini: "Neres-Lang, che rimpianto per Conte non averli considerati prima!"

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Credo che il momento di crisi in casa Napoli sia passato. Neres e Lang, se interpretati come risorse, fanno bene e sabato si è visto, a prescindere dalla stanchezza di Politano che ha riposato. E' un rimpianto non averli utilizzati fin qui.

Cambio modulo? La difesa a tre è una soluzione molto credibile per il Napoli e per Conte. Metti dentro Beukema, con quello che è costato, quindi sembra una soluzione buona".