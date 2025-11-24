Cosa avete studiato del Qarabag? Buongiorno spiega: “Ecco le loro caratteristiche”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, alla vigilia della partita di Champions League contro il Qarabag è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sul sodalizio azero: "Loro hanno molta intensità, lavorano molto sulle ripartenze, accerchiano molto quando attaccano, poi per il resto ci saranno tanti duelli individuali quando presseremo ma anche quando lo faranno loro e starà a noi vincerli.

L'attenzione deve esserci sempre, non solo in difesa, ma da parte di tutti. Braccetto o centrale? Mi trovo bene in entrambe le posizioni, cambiano i compiti ma mi trovo bene in entrambe".