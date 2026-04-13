"Chi è il successore di De Bruyne?", Hazard sicuro: "Non ci sarà un altro come lui"

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"Cherki è completamente diverso da De Bruyne. Kevin è un vero regista, che può giocare più arretrato e vede trame di gioco"

Eden Hazard, ex calciatore di Chelsea e Real Madrid tra le altre, ha rilasciato un'intervista a Canal+ in cui ha affrontato vari argomenti. All'ex stella belga è stato chiesto anche se Rayan Cherki potrà diventare il successore di Kevin De Bruyne, suo connazionale con cui ha giocato per molti anni: "Cherki è completamente diverso da Kevin De Bruyne. È più incline ai dribbling, anche se sa fare passaggi meravigliosi. È più una questione di brillantezza individuale e abilità. Kevin è un vero regista, che può giocare più arretrato e vede il gioco. Sono diversi".

Rayan Cherki sarà il suo successore?

"Non ci sarà un altro Kevin De Bruyne. Cherki deve giocare nel suo stile e deliziarci ogni fine settimana. Una delle qualità di Cherki è che dribbla a testa alta, vede tutto il gioco. È un giocatore che gioca d'istinto, non pensa troppo, passa e basta, è per questo che ha raggiunto questo livello".