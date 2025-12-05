"Chi è più bravo tra Conte e Spalletti?", Malfitano non ha dubbi

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato a Radio Marte dell'accoglienza che il pubblico del Maradona potrebbe riservare domenica a Spalletti in vista di Napoli-Juventus: “In vista di domenica sera bisogna preparare per Spalletti una standing ovation nel momento dell'ingresso in campo,dopodichè sin dall’inizio della partita Spalletti e la Juve saranno nemici. Merita l’applauso per quello che ha fatto nel 2023. Tra Conte e Spalletti penso sia più bravo il primo, perché insieme alla bravura ha anche l'abilità di essere fortunato.

E’ dall'inizio della stagione che gestisce un'emergenza continua: sette o otto titolari venuti a mancare, di cui alcuni anche nello stesso momento, ma riesce sempre a tirar fuori le castagne dal fuoco. In ogni caso sul piano personale Spalletti non mi sta simpatico, ma neanche Conte lo è. Sono due antipatici, anche se Spalletti, è stato meno ‘piangina’ dell'attuale allenatore del Napoli… Per domenica immagino che alla fine giochi Elmas a centrocampo, anche se ho visto bene Vergara in coppa Italia. Di certo penso che se il ragazzo è pronto va fatto giocare, non diciamo che è giovane perché a 22 anni non è più così, a quell’età si è calciatori finiti”