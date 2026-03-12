Sky, Marchetti: "Brutte figure delle italiane in Champions, anno terribile"

“Il Como sta approfittando del campionato delle imperfette: nessuno ha messo la marcia alta e il Como sta facendo un grande percorso, crescendo di partita in partita. Juve e Roma si giocano il posto in Champions ma giocare senza pressioni in un momento in cui le pressioni determinano i risultati, può essere un vantaggio per la squadra di Fabregas che non va sottovalutato”. Lo ha detto Luca Marchetti di Sky Sport, esperto di mercato, intervenuto a Radio Marte.

“Inter, Juventus ed ora anche Atalanta fuori dalla Champions League, questo non ridimensiona la brutta figura fatta anche dal Napoli nella massima competizione europea. Ognuna di loro ha fatto una brutta figura, è stato un anno terribile, davvero terribile, per le italiane in Champions. L’Atalanta ha preso 6 gol ieri, è davvero troppo. L’Inter e la Juve sono uscite contro avversari abbordabili. Davvero un anno terribile, per le italiane è stata una disfatta”.