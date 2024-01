Chi pagherà la clausola di Osimhen? Palmeri: "Ecco chi davvero può prenderlo"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche della cessione di Osimhen in estate

TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche della cessione di Osimhen in estate: "Con molta schiettezza, ma anche intelligenza vista l’ultima improvvida intervista di Osimhen, ha ammesso De Laurentiis che Osimhen in estate andrà via. Fatto salvo che certificarlo già adesso mette in dubbio il rendimento dei prossimi mesi, e inficia anche un poco la forza di vendita qualora non si presenti nessuno con la clausola in mano, tuttavia da un lato è quasi essersi tolti un peso.

Per De Laurentiis le contendenti sono Real Madrid, PSG, le inglesi. Era prevedibile, e non è detto che DeLA abbia menzionato le probabili, ma solo le possibili. Con in corpo già il gioiellino Endrick, il Real Madrid sembra voler garantire quella spesa solo per Mbappé, anche se qualora non dovesse arrivare il centravanti allora sì che necessiterebbe. Viene da dire o Real Madrid o PSG a seconda di dove Mbappé decida di andare. Ma è vero che Osi non si stanca di indicare la Premier, il vero punto di riferimento per ogni nigeriano. Cinque le pretendenti per capacità economiche: City, United, Liverpool, Chelsea e Arsenal. Il City togliamolo, è già a posto. Lo United teoricamente avrebbe Hojlund, ma qua si tratta di altro cabotaggio. Il Liverpool sarebbe fornito, a meno che il sostituto di Klopp non si sbarazzi di Darwin Nunez e chieda il nigeriano. Il Chelsea sarebbe a posto, ma è anche quella squadra che non ci pensa due volte a fare una rivoluzione e venderne due per virare su Osimhen. E poi c’è l’Arsenal che queste spese non le ha mai fatte, ma avrebbe sia le possibilità che lo spazio. Verrebbe da dire che la la prossima squadra di Osimhen sarà una tra United, Liverpool, Chelsea e Arsenal, e se la clausola sembra alta, al Napoli andrebbero bene anche 110 milioni".