Giuffredi esalta ADL: "Il miglior presidente della storia del Napoli!"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente di Di Lorenzo Mario Giuffredi. Di seguito le sue parole: "Quando si vince, l’emozione c’è sempre ed è normale che ci sia per uno come me che è partito da zero. Le vittorie non sono mai scontate e successi come quello di ieri ci aiutano a ripercorrere la storia della nostra vita professionale dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati con i miei giocatori, in questo caso con Giovanni, poiché pensi: “Non avrei mai pensato di ottenere queste vittorie e successi e che tutte queste cose accadessero.

Aurelio De Laurentiis è senza dubbio il miglior presidente della storia del Napoli, dopo di che, Ferlaino si è caratterizzato per aver portato Maradona a Napoli, ma Aurelio a livello imprenditoriale e di risultati ha fatto un qualcosa di unico per la città di Napoli. De Laurentiis è stato prima di tutto un Presidente innovativo che non si è mai nascosto e che ci ha messo sempre la faccia, soprattutto nei momenti negativi dove è riuscito sempre a trovare una via d’uscita. Ha dato tanto alla città di Napoli, difendendo il suo club, facendo rispettare la napoletanità e portando in giro per il mondo un'etichetta di una società seria come lo è il Napoli ora dove il club rispetta i pagamenti, i bilanci e le regole. Tutto ciò è supergratificante



Dopo l’era di Maradona, era difficile riportare un certo entusiasmo, una grande passione e dei risultati in una piazza come Napoli e creare una struttura societaria come quella del club azzurro ora. Lui ci è riuscito e dobbiamo esserne tutti orgogliosi e sono sicuro che Aurelio continuerà a vincere":