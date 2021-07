Chi tra Meret e Ospina? Spalletti: "Servono due menti forti. Alla Roma avevo Alisson e Szczesny"

Alex Meret titolare e David Ospina il suo vice? Potrebbe anche darsi, ma Luciano Spalletti non si sbilancia. L'allenatore del Napoli, durante la conferenza stampa nel ritiro di Dimaro, si sofferma anche su questo tema: "Secondo me Ospina domani ti telefona (ride, ndr). Non voglio correre lo stesso rischio e dico che abbiamo due portieri forti. A me è già capitato alla Roma con Alisson e Szczesny. Le insidie sono dietro l'angolo e può succedere qualsiasi cosa anche ai portieri. Necessitiamo di due menti forti".