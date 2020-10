Chiarello sui tamponi: "Aspettiamo venerdì, c'è ancora il rischio contagio"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21: "Vorrei ricordare a quelli che dicono che non c'erano altri giocatori azzurri positivi al Covid prima della gara non disputata con la Juve e che quindi il Napoli ha fatto una brutta figura, che i calciatori e i membri del gruppo squadra non sono affatto fuori pericolo. Questo perché l'ultimo che è risultato positivo, Elmas, lo è stato dopo il tampone di sabato e che quindi fino a venerdì c'è ancora il rischio di contagio. Bisogna vedere se nei giorni precedenti all'isolamento Elmas abbia trasmesso il virus agli altri, penso che non paritre per Torino sia stata una fortuna".