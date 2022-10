Chiariello: “14 gol a due squadre che hanno vinto 10 Champions: questo Napoli non ha limiti!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Napoli-Ajax: 10 gol in 2 partite ad una squadra che ha inventato il calcio, una squadra mito, ne abbiamo fatti 14 tra Liverpool, Amsterdam e gara di ritorno. Noi peones europei, con una Coppa UEFA misera, abbiamo dato 14 gol a 2 squadre che hanno vinto 10 Champions League. Ieri, allo stadio Maradona, ho quattro immagini e suoni: sul primo gol, dove Lozano e Zielinski duettano in chiave tecnico-tattica strepitosa, quello che mi ha colpito è il ruggito dello stadio; sul secondo gol con Kvara che ha mandato in bambola tutto l’Ajax, come tutta la partita, recapita una palla bellissima a Raspadori, lì raggiunge l’apotesi il grande Francesco Repice che dichiara: ‘Così si gioca solo in Paradiso’; sul rigore, la scena bella è che Osimhen era già entrato, va a prendersi la palla e Kvara gli chiede di tirarlo, il nigeriano mette da parte l’egoismo e gli consegna la palla, lo accarezza e gli dà un bacio in testa; il quarto fotogramma è quello che più mi fa impazzire: Osimhen ha sbagliato qualsiasi cosa eppure impazzisce letteralmente e va a segnare con la squadra che lo abbraccia, altro che concorrenza tra tre centravanti. Questo Napoli non ha limiti".